– Så langt er det ikke identifisert noe gift i blodet og urinen, det er ingen spor etter det, sa assisterende overlege Anatolij Kalinitsjenko da han fredag møtte pressen utenfor sykehuset.

Han la til at tilstanden til Navalnyj «fortsatt er ustabil».

Det er tidligere blitt meldt at tilstanden til den russiske opposisjonslederen og Putin-kritikeren er alvorlig og stabil.

Hans medarbeidere er overbevist om at Navalnyj er blitt forgiftet og at det dreier seg om et drapsforsøk.

