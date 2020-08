NTB utenriks

Legen er ikke navngitt, og meldingen kommer etter at en russisk overlege avviste at det er funnet spor av gift i urin- og blodprøver fra Navalnyj.

Hans medarbeidere er imidlertid overbevist om at 44-åringen er forgiftet og at det er snakk om et drapsforsøk.

Navalnyj ligger fortsatt i koma på et sykehus i byen Omsk i Sibir.

(©NTB)