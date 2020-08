California herjes av tiltakende skogbranner

NTB utenriks

Mer enn 370 av brannene er forårsaket av de siste dagers nesten 11.000 lynnedslag.

– Dette er helt klart en historisk hendelse når det gjelder lyn, sier Daniel Berlant i delstatens organ for skog- og brannbeskyttelse.

Lynnedslagene har ført til massive branner som nå truer rundt 50.000 hjem og bygninger. Titusenvis av mennesker har fått ordre om å evakuere hjemmene sine, og så langt har 33 personer blitt skadd.

10.000 kalt ut

Mer enn 10.000 brannmannskaper er kalt ut til frontlinjen, men tjenestemenn i alle delstatens branndistrikter sier ressursene er tynnslitt.

Enkelte brannmannskaper går 72-timers skift i stedet for de vanlige døgnskiftene. Delstaten har forespurt 375 brannbiler og personell fra andre delstater.

– Det kommer til å la brannmannskapene våre, som har stått i frontlinjen siden helgen, hvile litt, sier Berlant.

To personer, en helikopterpilot og en elektriker, har så langt mistet livet i brannene.

Verst i nord

Brannene herjer mest nord i delstaten, hvor flammene til nå har spredt seg over om lag 1.250 kvadratkilometer gjennom utkantstrøk, fjell- og dalområder, samt tett skog.

Bay Area-området er særlig hardt rammet. Et kvelende lag av svart røyk og aske har lagt seg over San Francisco, og selv om luftkvaliteten i området bedret seg noe torsdag, er den fortsatt skadelig dårlig enkelte steder, skriver New York Times.

Luftkvalitetsindeksen, som måler luftforurensning, har hatt verdier over 150 i enkelte områder, som betyr at lufta er skadelig for mennesker selv om de ikke har underliggende helseproblemer. Spesielt skadelig er den for folk som er sårbare for dårlig luftkvalitet.

Doktor Afif El-Hasan, som er lungespesialist, sier til avisa at folk bør holde seg innendørs om mulig, og advarer om at røyken kan gjøre folk mer sårbare for covid-19, om de skulle bli smittet.

Ekstremt vanskelige forhold

– Brannene brer om seg i ulike retninger og rammer flere bebygde områder. En kritisk tørr luftmasse beveger seg over området og bringer med seg sterk vind, sa delstatens brannvesen i en uttalelse onsdag kveld lokal tid.

Flere sammenfallende forhold gjør slukningsarbeidet ekstremt vanskelig for brannmannskapene, deriblant den uvanlige størrelsen og det store antallet samtidige branner og andre branner langs den amerikanske vestkysten.

I tillegg mangler brannvesenet fengselsinnsatte å lene seg på for hjelp, da de er blitt løslatt fra fengsler for å forhindre koronaspredning.

Hardt rammet

– Avdelingen vår er presset til randen, sier oppdragsleder Mike Smith ved en brann i nærheten av vestkystbyen Santa Cruz til AP.

Tjenestemenn i området sier de venter på hjelp fra andre delstater. Men brannvesenet må be om hjelp fra lenger unna enn vanlig, som betyr at det vil ta flere dager før hjelpen ankommer.

Banner herjer også sør og nord i delstaten. Spredningen og omfanget gjør det umulig for brannvesenet og andre hjelpemannskaper å få kontroll over flammene.

(©NTB)