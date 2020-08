Trump lover fullstendig uttrekking fra Irak

NTB utenriks

– Vi har trukket soldatene våre ut av Irak relativt raskt. Vi ser fram til dagen der vi ikke lenger trenger å være der, sa USAs president Donald Trump da han sto utenfor Det hvite hus med Iraks statsminister Mustafa al-Kadhimi.

Kadhemi understreket at han var takknemlig for amerikansk støtte i krigen mot IS.

Også på møteagendaen sto andre militære anliggender og oljeprosjekter.

Møtet fant sted samtidig som proiranske opprørere i Irak den siste tiden har angrepet amerikanske mål. USA var offisielt ferdig med uttrekkingen fra Irak i 2011, men fortsatt er det rundt 5.000 soldater i landet.

(©NTB)