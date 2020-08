Thunberg ber Merkel om å behandle klimakrisen som enhver annen krise

NTB utenriks

Med på møtet var også den tyske klimaaktivisten Luisa Neubauer.

– Vi ba henne om å behandle klimakrisen som hun behandler enhver krise. Det vi vil ha, er ledere, og vi ønsker at folk skal ta ansvar, sa Thunberg på en pressekonferanse etter det 90-minutter lange møtet med Merkel.

17-åringen la til at Merkel har «et kjempestort ansvar, men også en kjempestor mulighet». I forkant av møtet uttalte Merkel at hun forventet «en konstruktiv diskusjon».

– Jeg tror vi må vente og se hvilke konkrete resultater vi tar med oss videre, sa Merkel.

Denne måneden er det nøyaktig to år siden Thunberg startet sin skolestreik for klimaet. Torsdag sa hun imidlertid at hun ikke har tid til å feire «jubileet».

Tyskland har for tiden presidentskapet i EU, og Merkel har lovet å vektlegge klimapolitikk i løpet av sin periode. I forkant av torsdagens møte kom Thunberg og andre aktivister med kraftig kritikk av europeiske ledere for å ikke gjøre nok i klimakampen.

– Gapet mellom hva vi må gjøre, og hva vi faktisk gjør, blir større for hvert minutt, skriver aktivistene i et forhåndsbrev.

Aktivistene var ventet å overlevere Merkel et opprop signert av 125.000 mennesker, hvor de krever mer konkrete tiltak fra EU-lederne.

