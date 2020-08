Opposisjonen i Mali vil samarbeide med kuppmakere

NTB utenriks

Koalisjonsalliansen M5-RFP opplyste onsdag kveld at den vil samarbeide med militærjuntaen for å meisle ut et veikart med de nye lederne og deres tilhengere, het det i en uttalelse.

Opposisjonsgruppen varsler samtidig massedemonstrasjoner fredag til støtte for kuppmakerne.

– Vi skal organisere det største patriotiske arrangementet fredag i hovedstaden Bamako og landet rundt for å feire det maliske folkets seier, sier koalisjonsmedlemmet Choguel Maiga.

Oberst Assimi Goita kunngjorde tidligere onsdag at han er leder for militærjuntaen som sto bak tirsdagens kupp. Da ble president Ibrahim Boubacar Keita og statsminister Boubou Cisse tatt til fange. Natt til onsdag sto Keita fram på fjernsyn og sa at han går av med umiddelbar virkning, og at regjeringen og nasjonalforsamlingen oppløses.

Kuppet har blitt møtt med internasjonale fordømmelser.

