Nær 5.000 kyllinger døde ved ankomst etter postforsinkelser i USA

Det opplyser Chellie Pingree, en demokrat som sitter i delstatsforsamlingen i Maine. Hun har skrevet brev om saken til postvesenets øverste sjef, Louis DeJoy, der hun viser til at bønder har tapt tusenvis av dollar som følge av saken, melder lokalavisen The Portland Press Herald.

Brevet er også sendt til ombudsmann for landbruksdepartementet, Sonny Perdue

Pauline Henderson, en av mottakerne, sier at hun ble sjokkert da hun i forrige uke måtte konstatere at alle de 800 kyllingene som ble sendt til henne fra et utklekningsanlegg i Pennsylvania, var døde.

– Vanligvis ankommer de hver tredje uke på klokkeslaget, og det er kanskje én eller to ut av 100 som dør under transporten, sier hun.

DeJoy er en av president Donald Trumps støttespillere. Etter at han begynte i jobben i juni, har han i tråd med Trumps ønsker iverksatt en stor omstillingsprosess som blant annet innebærer kutt i overtid, fjerning av postkasser og postsorteringsmaskiner.

Kostnadskuttene kommer samtidig som mange amerikanere planlegger å stemme via posten i høstens presidentvalg.

- Kaos

– Dette er enda en konsekvens av denne desorganiseringen, denne typen kaos som de har skapt på postkontoret, og som ingen tenkte gjennom da de planla å gjøre posten langsommere, sier Pingree.

Kontoret hennes har mottatt flere titall klager fra folk som har mottatt døde kyllinger, hvorav flere skulle bruke kyllingene til å etablere en hønseflokk i egen bakgård.

– Tenk deg små barn som gleder seg til å ha en flokk i bakgården, og så går du til postkontoret, og dette er hva du finner, sier hun.

Postforsinkelsene har fått stor oppmerksomhet i USA. For få dager siden meldte postvesenet at millioner av forsendelser har hopet seg opp rundt omkring i landet.

Tirsdag sa DeJoy at han vil stanse noen av endringene som har ført til forsinkelsene, og som også kan skape problemer i forbindelse med presidentvalget 3. november.

Postmesteren skal etter planen stille til høring i Senatet fredag og i Representantenes hus mandag.

Trump avviser krisehjelp

I forrige uke gjorde Trump det klart at han vil nekte å godta Demokratenes forslag om å gi 25 milliarder dollar i krisehjelp til postvesenet. Han vil også blokkere et forslag om å gi en ekstrabevilgning på 3,6 milliarder dollar som skulle hjelpe delstatene med å håndtere et uvanlig høyt antall poststemmer under årets valg.

Bevilgningene er knyttet til en større krisepakke i forbindelse med koronapandemien som demokratene og republikanerne har forsøkt å bli enige om i Kongressen, uten å lykkes.

Det amerikanske postvesenet er den eneste institusjonen i USA som ekspederer forsendelser med levende kyllinger. Det har de gjort siden 1918, ifølge postens egen nettside.

