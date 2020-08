NTB utenriks

Gjennom et EU-samarbeid har Sverige inngått en avtale om å kjøpe seks millioner doser av vaksinen som er under utvikling.

Torsdag skrøt Löfven av hvordan svenskene hadde taklet pandemien, men sa at viruset fortsatt vil sette dem på prøve.

– Krisen er ikke over ennå. En vaksine er en avgjørende faktor for at livet kan gå tilbake til det normale, understreker statsministeren.

85.810 mennesker er eller har vært registrert smittet av koronaviruset i Sverige, og av disse er 5.805 døde.

(©NTB)