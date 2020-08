Iran holder tilbake emiratisk fartøy etter at fiskere ble drept

NTB utenriks

Den emiratiske kystvakten åpnet mandag ild mot flere iranske fiskebåter. To fiskere ble drept, en av båtene ble beslaglagt og de andre fiskerne ble pågrepet.

Utenriksdepartementet i Teheran opplyste torsdag også at Emiratenes chargé d'affaires i Teheran tidligere i uken ble kalt inn på teppet for å ta imot refs for skyteepisoden.

Samme dag ble det kjent at Emiratene har latt den iranske båten seile videre, samtidig som mannskapet er løslatt.

Forholdet mellom Emiratene og Iran er blitt mer spent etter at Emiratene i forrige uke varslet at landet oppretter et fullverdig diplomatisk forhold til Israel. Det er første gang på 26 år at et arabisk land inngår en fredsavtale med Israel. Iran regnes som en fiende både av Israel og Emiratene.

(©NTB)