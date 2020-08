Hviterusslands opposisjon ber sikkerhetsstyrkene om støtte

NTB utenriks

– Vi ber dere gå inn i historien som helter for det hviterussiske folket, sier opposisjonspolitiker Maria Kolesnikova i en video.

Hun understreker også at et lands sikkerhetsstyrker er forpliktet til å beskytte folket – ikke kun én mann. Hun lover immunitet og økonomisk sikkerhet for dem som bytter side.

Kolesnikova er del av opposisjonens nyopprettede koordineringsråd som arbeider for å ta makten fra president Lukasjenko, som 9. september vant det omstridte valget som sikret ham en sjette presidentperiode.

