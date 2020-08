Iran har passert 20.000 registrerte koronarelaterte dødsfall

NTB utenriks

500 personer med covid-19 har dødd i løpet av den siste måneden.

Det totale antallet registrerte smittetilfeller har passert 350.000, opplyser helsedepartementet til statlig TV.

Departementet anslår at smitten øker i landet fordi mange ikke tar hygienetiltakene på alvor lenger, og de legger til at å for eksempel bøtelegge folk som nekter å bruke munnbind, kan bidra til å dempe økningen.

Politikere og forskere i landet er imidlertid uenige om koronatiltakene. Ifølge en talsperson for helsedepartementet er det blant annet diskusjoner spesielt knyttet til religiøse seremonier med store folkemengder, samt gjenåpning av skolene og gjennomføring av eksamen.

