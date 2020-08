Finland gjeninnfører reiserestriksjoner til Norge

NTB utenriks

Den finske regjeringen kunngjorde onsdag at den gjeninnfører restriksjoner for reiser til land som det tidligere har vært ok å reise til. Det gjelder Norge, Danmark, Island, Tyskland, Hellas og Malta.

Men personer som bor i grenseområdene ved Norge og Sverige, får derimot bevege seg fritt over grensen til og fra Finland, melder den finske kringkasteren YLE.

Det er imidlertid uklart eksakt hvordan dette skal foregå og hva slags dokumentasjon som kreves for at folk på norsk og svensk side av grensen skal få kunne krysse grensen til Finland.

