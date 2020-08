Nytt koronautbrudd i Sør-Korea

NTB utenriks

Kwon Jun-wook, som er leder for landets helseinstitutt, sier at smitteutbruddet er den verste krisen i landet siden koronakrisen startet og en betydelig trussel mot storbyen Seoul med 26 millioner innbyggere.

Det er frykt for at viruset kan spre seg mer etter at tusener av demonstranter under ledelse av den høyreradikale pastoren Jun Kwang-hun marsjerte gjennom sentrum av Seoul lørdag.

Jun selv, som ikke brukte munnbind og delte mikrofon med flere andre, testet positivt for viruset mandag og er nå under behandling på sykehus.

Myndighetene har testet 2.500 av kirkens 4.000 medlemmer, men flere av dem skal ha nektet å la seg teste, og politiet jakter nå på dem.

