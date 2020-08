IS tar på seg skylden for rakettangrep i Kabul

NTB utenriks

De til sammen 14 rakettene ble avfyrt kort etter at president Ashraf Ghani la en krans på uavhengighetsminareten i forbindelse med 101-årsdagen for landets uavhengighet.

Den ytterliggående islamistgruppa IS' afghanske fløy har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Innenriksdepartementet bekrefter at rakettene ble avfyrt fra to biler i to forskjellige politidistrikter, og sier at to mistenkte er pågrepet.

Flere av rakettene slo ned i nærheten av presidentpalasset og forsvarsdepartementet. Blant de sårede er fire barn og en kvinne.

Angrepet skjer dagen etter at regjeringen sa at de ikke vil løslate den siste gruppen med Taliban-fanger før opprørsbevegelsen slipper fri flere afghanske soldater.

