Flyktninghjelpen slår alarm om situasjonen i Burkina Faso

NTB utenriks

– Burkina Faso er i flammer, og den aller dødeligste epidemien er nå den omfattende volden mot sivilbefolkningen, sier Manenji Mangundu, som leder Flyktninghjelpens virksomhet i landet.

At Burkina Faso i likhet med andre land står midt oppe i koronapandemi, forsterker den humanitære krisen.

Hittil i år er det registrert 184 angrep rettet mot sivile i Burkina Faso, der over 800 mennesker er drept. Tallet på internflyktninger har økt med over 450.000 til over 1 million i år, konstaterer Flyktninghjelpen.

Brenner skoler

Skoler og helsestasjoner blir jevnlig utsatt for angrep fra militante, noe som gjør det svært vanskelig å bekjempe spredning av koronasmitte.

16 skoler er brent ned til grunnen bare siden slutten av juli, og tusenvis av barn er dermed fratatt muligheten til skolegang.

Regnet har også uteblitt, noe som sammen med volden og pandemien øker risikoen for omfattende sult i landet, advarer Flyktninghjelpen.

Militante islamister

Militante islamister med bånd til al-Qaida eller IS har siden 2015 gjennomført en rekke angrep mot sivile- og militære mål i Burkina Faso, flesteparten av dem i den konfliktfylte Sahel-regionen som grenser til Mali og Niger.

Burkina Fasos sikkerhetsstyrker er dårlig utstyrt og trent, og store deler av landet er utenfor deres kontroll. Sikkerhetsstyrkene anklages selv for grove overgrep og utenomrettslige henrettelser.

Det befinner seg over 5.000 utenlandske soldater i landet, de fleste fra Frankrike. USA bidrar med betydelige etterretningsressurser.

(©NTB)