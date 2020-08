FN fordømmer økende vold i Colombia

NTB utenriks

Delegasjonen som ble opprettet for å overvåke prosessen etter fredsavtalen med FARC-geriljaen i 2016, sier den undersøker drap på 97 menneskerettsaktivister i samme periode.

Volden har alvorlige humanitære virkninger i områder der ulovlige væpnede grupper fortsatt er aktive, sier delegasjonen. Minst 13 mennesker ble drept i to episoder bare i forrige uke.

Både FN og colombianske myndigheter er bekymret for forverringen i sikkerhetssituasjonen som skjer til tross for at landet har vært delvis nedstengt for å stanse spredningen av koronaviruset.

Kriminelle gjenger antas å være ansvarlig for nesten 80 prosent av massakrene i landet i år, de fleste av dem i områder med stor produksjon av kokain, ifølge FN.

I tillegg er det registrert at 41 tidligere FARC-medlemmer er drept i første halvår, noe som er en økning på 10 prosent i forhold til samme periode i fjor.

(©NTB)