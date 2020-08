NTB utenriks

Salim Ayyash er kjent skyldig in absentia for drapet på Rafik Hariri i et selvmordsangrep som krevde 21 andre liv i Beirut i 2005.

– Domstolskammeret finner Ayyash skyldig utover enhver rimelig tvil som medvirkende gjerningsperson til attentatet på Rafik Hariri, sier dommer David Re i spesialtribunalet for Libanon.

De tre øvrige tiltalte frikjennes for anklagene om at de medvirket til attentatet.

(©NTB)