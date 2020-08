USA og Russland i nye forhandlinger om atomrustningskontroll

NTB utenriks

Russerne har på forhånd signalisert at det ikke ligger an til noen avtale i nærmeste framtid. Møtet går over to dager.

De to landene diskuterer framtiden til New Start-avtalen, som legger begrensninger på antall strategiske atomvåpen de kan ha. Avtalen utløper i februar, og Russland har tidligere signalisert at landet ønsker å forlenge den med fem nye år.

USA har imidlertid krevd at også Kina skal være med på forhandlingene og slutte seg til en eventuell avtale. Den amerikanske delegasjon har samtidig skapt irritasjon i både Moskva og Beijing ved å publisere bilder av kinesiske flagg og tomme seter under den første forhandlingsrunden i juni. Kina hadde på forhånd gjort det klart at landet ikke vil delta i forhandlinger om landets relativt lave, men økende antall kjernefysiske våpen.

New Start er den eneste rustningsavtalen av betydning som gjenstår mellom Russland og USA.

New START-avtalen ble signert av USAs daværende president Barack Obama og hans russiske motpart Dmitrij Medvedev i 2010. Den erstattet Moskva-traktaten, som utløp i 2012 og skulle sikre at antall kjernefysiske stridshoder ble redusert til langt under antallet som var tillatt under den kalde krigen.

