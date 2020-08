Libanons helseminister ber om to ukers nedstengning etter økning i koronasmitte

NTB utenriks

– Vi har allerede nådd kanten av stupet, og vi har ikke mer tid, sa Hamad Hassan på en pressekonferanse mandag.

Søndag ble det meldt om 439 nye smittetilfeller, mer enn noen andre dager siden pandemiens utbrudd.

– Eksplosjonen i Beirut er smertefull, og følgene på nasjonalt nivå er alvorlige. Men den har også følger for epidemien og spredningen av denne, la han til.

Unntak for rammede områder

Dersom nedstengningen innføres, vil det gjøres unntak for enkelte områder som ble kraftig rammet av eksplosjonen. Dette gjelder blant annet områder hvor folk fortsatt bygger opp sine hjem, og der hjelpeorganisasjoner bidrar med hjelp.

Over 170 mennesker omkom i eksplosjonen i Beirut 4. august, og over 6.000 ble skadd. Over 300.000 mennesker sto uten hus og hjem som følge av hendelsen, og blant de mange bygningene som fikk skader, var en rekke sykehus.

Full på sykehus

Kapasiteten for å behandle koronapasienter er snart nådd, advarte helseministeren.

– Offentlige og private sykehus særlig i hovedstaden har en svært begrenset kapasitet. Det gjelder både intensivplasser og respiratorer, sa Hassan.

En planlagt nedstengning ble avlyst som følge av eksplosjonen.

– I hovedstaden er intensivavdelingene og avdelingene for behandling av koronaviruset nær fulle. De fleste private sykehus som tar imot koronapasienter, er allerede fulle, sa han.

Eksplosjonen førte til kraftige demonstrasjoner mot regjeringen, som gikk av forrige mandag.

Både helsemyndighetene og Verdens helseorganisasjon har advart om at kaoset etter eksplosjonen kan har ført til økt smittespredning.

