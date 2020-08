Avspark for Demokratenes landsmøte

NTB utenriks

– Vi er kanskje fysisk atskilt, men denne uka samles demokrater fra hele nasjonen for å legge fram vår visjon for et bedre Amerika, tvitrer Biden mandag.

Landsmøtetalene strømmes direkte hver kveld, det vil si fra klokka 3 til klokka 5 på natten norsk tid. Først ut er tidligere førstedame Michelle Obama og Bidens tidligere rival i nominasjonskampen, Bernie Sanders.

Også guvernørene Andrew Cuomo og Gretchen Whitmer, samt den tidligere republikanske guvernøren John Kasich, skal tale på landsmøtets første dag.

Biden i tet

Seansen kulminerer med kunngjøringen av Bidens offisielle presidentnominasjon torsdag.

Biden har 12 prosentpoeng høyere oppslutning enn Trump blant registrerte velgere, viser foreløpige meningsmålinger fra Washington Post og ABC News.

– Det er kun 78 dager til valget. Kamala Harris og jeg trenger din hjelp for å sørge for at Donald Trump kun sitter i én periode, tvitrer Biden.

Biden håper at valget av Harris, landets første svarte og kvinnelige visepresidentkandidat, kan styrke ledelsen ytterligere.

Den fire dager lange konferansen holdes digitalt som følge av koronaviruset. Den opprinnelige planen var at tusenvis av demokrater skulle samles i Milwaukee i delstaten Wisconsin.

Trump på turné

I et forsøk på å dra oppmerksomheten bort fra landsmøteåpningen, la Trump mandag ut på en valgkampturné. Planen er ifølge valgkampstaben «å sette søkelyset på Bidens liste med feilslått politikk», skriver nyhetsbyrået AP.

Allerede første dag skal Trump tale til flere hundre tilhengere på flyplasser i de viktige vippestatene Wisconsin og Minnesota, to måneder etter at koronasmitten tvang ham til å skrote planer om å holde flere folkemøter under pandemien.

Mandag 24. august er det oppstart for Republikanernes landsmøte, som også vil preges av fraværet av de store forsamlingene man ellers er vant med.

