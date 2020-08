Donald Trumps yngre bror er død

NTB utenriks

– Det er med tungt hjerte at jeg deler nyheten om at min fantastiske bror Robert døde fredelig i kveld, opplyser Trump i en pressemelding fra Det hvite hus.

Robert Trump ble fredag lagt inn på sykehus i New York, men det ble ikke opplyst hva han ble behandlet for. Presidenten besøkte ham samme dag.

Ifølge The New York Times tok Robert Trump blodfortynnende medisin og hadde hatt hjerneblødning etter et fall nylig.

Det hvite hus gir ingen opplysninger om dødsårsaken.

– Han var ikke bare min bror, han var min beste venn. Han vil bli savnet, men vi vil møtes igjen, uttaler presidenten.

Den snille Trump

Robert Trump var forretningsmann og startet karrieren på Wall Street working. Han ble senere del av familiens foretak og styrte Trump Organizations eiendommer utenfor Manhattan. I motsetning til broren skydde han stort sett offentligheten.

Robert og Donald Trump var kjent for å ha svært ulike personligheter. Donald Trump har tidligere beskrevet sin yngre bror som «mye roligere og medgjørlig enn jeg er».

– Da han jobbet for Trump Organization, var han kjent som den snille Trump. Robert var den folk prøvde å involvere om det oppsto et problem, sier forfatter og journalist Gwenda Blair, som har skrevet om Trump-familien, til nyhetsbyrået AP.

Sviktende helse

Donald Trump er nest yngst i en søskenflokk på fem. Begge brødrene er døde og nå er det bare to eldre søstre igjen: Elizabeth Trump Grau (78) og Maryanne Trump Barry (83).

Forholdet mellom Donald og Robert Trump skal ha vært tett etter at Trump gikk inn i politikken, og det var Robert som i juni gikk til retten for å forsøke å stanse boka til Mary Trump, datteren til Fred jr., om oppveksten til Donald i den ifølge henne dysfunksjonelle Trump-familien. Samme måned skal han ha vært innlagt på sykehus i flere dager.

Helsetilstanden til Robert Trump har vært kraftig svekket den siste måneden. De siste ukene har han ikke vært i stand til å snakke i telefonen, ifølge venner av familien som The New York Times har snakket med.