Newsweek beklager kronikk om Kamala Harris' valgbarhet

NTB utenriks

Harris bakgrunn som datter av innvandrere er utgangspunktet for kronikken, og den har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier. I løpet av halvannet døgn hadde den nådd ut til 14,3 millioner mennesker på Facebook, Reddit og Twitter.

– Denne kronikken brukes av enkelte som er verktøy til å fremme rasisme og fremmedfrykt. Vi beklager, står det i melding magasinets redaksjon har lagt ut.

Meldingen erstatter en tidligere melding der de forsvarte publiseringen av kronikken.

– Vi har helt og fullt feilet i å forutse måten denne kronikken ville tolkes, forvris og brukes som våpen, heter det videre i Newsweeks beklagelse. Den er undertegnet Josh Hammer, som er debattredaktør, og sjefredaktør Nancy Cooper.

Magasinet vil imidlertid ikke fjerne kronikken. Den er fortsatt tilgjengelig, med beklagelsen vedlagt.

Kronikken er skrevet av John Eastman, jussprofessor ved et universitet i California og i tillegg ansatt i en konservativ tankesmie. Han antyder at den amerikanske grunnloven er feiltolket, og at det ikke holder å være født i USA for å få amerikansk statsborgerskap.

En rekke ledende amerikanske jussprofessorer har imidlertid gått hardt ut mot Eastmans argumenter og avvist dem fullstendig.

