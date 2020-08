Tusener protesterer i Hviterussland – EU vedtar sanksjoner

NTB utenriks

Det ble fredag kveld meldt om et folkehav med mer enn 20.000 mennesker på Uavhengighetsplassen i sentrum.

Tusener av fabrikkarbeidere marsjerte også gjennom byen og ropte «gå vekk», en oppfordring rettet mot den autoritære presidenten Aleksandr Lukasjenko.

Fabrikkarbeiderne har tidligere vært blant Lukasjenkos kjernevelgere, ikke minst på bilfabrikken MAZ og traktorfabrikken MTZ.

– Hele vår avdeling stemte mot Lukasjenko, og plutselig får vi høre at han vant med et valgskred, sier Dmitrij Glikhovskij utenfor porten til bilfabrikken MAZ, der arbeiderne streiket.

Blir ikke akseptert

– Ikke bare har de lurt oss, men de har også banket oss opp, og det kommer ingen til å akseptere, sa han videre.

I nærheten av regjeringskvartalet senket en gruppe soldater skjoldene, noe som demonstrantene så som et tegn på solidaritet, og flere kvinner gikk fram og klemte og kysset dem.

Lukasjenko advarte folk mot å demonstrere. Han sa at landet er rammet av utenlandsk aggresjon og demonstrantene blir ført bak lyset og brukes som kanonføde.

EU-sanksjoner

Samtidig vedtok EUs utenriksministre på et telefonmøte å innføre sanksjoner mot tjenestemenn som er ansvarlig for de harde reaksjonene mot folk som protesterer mot resultatet av det omstridte valget.

EUs utenrikssjef Josep Borrell har slått fast at valget i Hviterussland verken var fritt eller rettferdig, og utenriksministrene er nå i gang med å lage lister over dem som blir rammet av sanksjoner.

For mange av unionens medlemsland er ikke det å uttrykke bekymring over situasjonen nok. Spesielt gjelder dette for Hviterusslands naboland Polen og Litauen. Sistnevnte huser nå Lukasjenkos motkandidat Svetlana Tikhanovskaja i eksil.

Omfattende protester

I kjølvannet av valget, der Lukasjenko nok en gang ble gjenvalgt, har landet vært preget av store demonstrasjoner fra folk som mener det var omfattende valgfusk. Nesten 7.000 mennesker er pågrepet, og hundrevis er skadd i sammenstøt.

Fredag ble rundt 2.000 av demonstrantene løslatt fra varetekt, åpenbart i et forsøk på å roe gemyttene i landet, men flere av dem fortalte at de var blitt utsatt for tortur.

De fortalte om mangel på mat i trange celler og viste fram sår, blåmerker og skrammer.

Journalistorganisasjoner sier at rundt 70 journalister er pågrepet i Minsk, og at 23 fortsatt satt i fengsel fredag.

– Klar for samtaler

Tidligere fredag sa den hviterussiske utenriksministeren Vladimir Makei at Hviterussland er klar for «konstruktive og objektive» samtaler om presidentvalget og uroen i landet.

I en samtale med sin sveitsiske motpart Ignazio Cassis fredag uttrykte han «vilje fra hviterussisk side til en konstruktiv og objektiv dialog med utenlandske partnere om alle saker knyttet til utviklingen i Hviterussland», ifølge en uttalelse fra Makeis kontor.

Regjeringen beklaget samtidig overdreven maktbruk fra politiets side

Tysklands statsminister Angela Merkel fordømte den brutale volden. Gjennom talsmann Steffen Seibert sier hun at hun var sjokkert over pågripelsene og mishandlingen av fredelige demonstranter.

(©NTB)