Søreide: – Positivt med normalisering mellom Emiratene og Israel

NTB utenriks

– Vi ønsker velkommen alle bidrag til fredelige relasjoner i regionen. Nå vil vi se grundigere på hva dette innebærer, sier hun, og føyer til:

– Norge har flere ganger advart mot israelsk annektering av deler av Vestbredden. Det er kun en fremforhandlet tostatsløsning, i tråd med folkeretten, som vil kunne skape varig fred mellom palestinerne og israelerne.

Torsdag ble det kjent at De forente arabiske emirater inngår en avtale med Israel om å normalisere forholdet, under forutsetning av at Israel skrinlegger planen om annektere deler av den okkuperte Vestbredden.

(©NTB)