Israel angrep FN-skole på Gazastripen

Skolen, som blir drevet av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), ligger i flyktningleiren al-Shati nord på Gazastripen og var gjenstand for et flyangrep natt til torsdag.

– Under operasjonen ble skolebygningen ved et uhell påført skader. Hendelsen blir nå gjennomgått, sier en talskvinne for den israelske hæren.

Ingen ble drept eller såret i angrepet, men en talsmann for UNRWA bekrefter at skolebygningen ble truffet.

Det samme gjør en talsmann for det Hamas-styrte innenriksdepartementet på Gazastripen.

– UNRWA-skolen ble truffet og påført skader av et missil avfyrt fra en israelsk drone, sier Eyad al-Bozzom.

Barna ble sendt hjem da de ankom skolen torsdag morgen, og sprengstoffeksperter ble tilkalt for å fjerne restene av det israelske missilet.

Angrepet var ifølge det israelske forsvaret et svar på at det onsdag ble sendt brennende ballonger inn over det sørlige Israel og rettet mot Hamas-mål i den beleirede enklaven.

