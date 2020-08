EU går inn for sanksjoner mot Hviterussland

NTB utenriks

I en samtale med sin sveitsiske motpart Ignazio Cassis fredag uttrykte den hviterussiske utenriksministeren Vladimir Makei «vilje fra hviterussisk side til en konstruktiv og objektiv dialog med utenlandske partnere om alle saker knyttet til utviklingen i Hviterussland», heter det i en uttalelse fra Makeis kontor.

I kjølvannet av det omstridte valget, der den autoritære presidenten Aleksandr Lukasjenko nok en gang ble gjenvalgt, har landet vært preget av store demonstrasjoner fra folk som mener det var omfattende valgfusk. Nesten 7.000 mennesker har blitt pågrepet, og hundrevis er skadd i sammenstøt.

Løslatt

Fredag ble rundt 1.000 av demonstrantene løslatt fra varetekt, og flere av dem fortalte at de hadde vært utsatt for tortur.

Regjeringen beklaget samtidig overdreven maktbruk fra politiets side, noe som skjedde samme dag som EUs utenriksministre har varslet et ekstraordinært møte for å diskutere utviklingen i landet.

– Jeg tar ansvaret for det de sier var voldsbruk mot disse menneskene, som tilfeldigvis var i nærheten og ikke trakk seg unna fort nok, sa innenriksminister Jurij Karajev torsdag.

Mulige sanksjoner

EUs utenrikssjef Josep Borrell har slått fast at valget i Hviterussland verken var «fritt eller rettferdig». Han har advart om at EU kan sette i verk «tiltak mot dem som er ansvarlige for volden, de urettferdige pågripelsene og valgfusket».

For mange av unionens medlemsland er ikke det å uttrykke bekymring over situasjonen nok. Spesielt gjelder dette for Hviterusslands naboland Polen og Litauen. Sistnevnte huser nå Lukasjenkos motkandidat Svetlana Tikhanovskaja i eksil.

Sammen med Latvia sier de to landene at de er villige til å opptre som meglere i et forsøk på å løse krisen. Men de vil også vurdere målrettede sanksjoner, på toppen av det gjeldende forbudet mot salg av våpen og annet utstyr som kan brukes til å kue motstand mot Lukasjenkos regime.

Von der Leyen ber om sanksjoner

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen varslet i forkant av det ekstraordinære utenriksministermøtet at Hviterussland bør ilegges sanksjoner.

– Vi må innføre ytterligere sanksjoner mot dem som har brutt med demokratiske prinsipper eller krenket menneskerettigheter i Hviterussland, tvitret hun.

Tysklands statsminister Angela Merkel stemmer i. Gjennom talsmann Steffen Seibert sier Merkel at hun har blitt «sjokkert» av pågripelsene og mishandlingen av fredelige demonstranter.

– Slik vi ser det, må sanksjoner mot dem som er ansvarlige for menneskerettsbrudd, diskuteres, sa Seibert tidligere fredag.

