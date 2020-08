Skuffende resultat for ThyssenKrupp

NTB utenriks

Aksjekursen stupte 13 prosent etter at konsernet la fram sin kvartalsrapport torsdag. Et justert driftsunderskudd på 679 millioner euro – snaut 7,2 milliarder kroner – og et forventet tap på 1 milliard euro på stålvirksomheten i år, var ikke det markedet ønsket seg.

Det var likevel ikke så ille som det selskapet varslet i mai, da de anslo et underskudd på1 milliard euro.

Konsernet, som blant annet er Europas nest største stålprodusent, sier de fleste virksomhetene er i ferd med å stabilisere seg etter koronavåren. Samtidig varsler de strukturelle endringer og nye jobbkutt, i tillegg til de 6.000 stillingene de allerede er i gang med å fjerne.

Selskapet har tidligere i år skrevet at de vurdere å selge stålvirksomheten eller inngå samarbeide med indiske Tata Steel, svenske SSAB eller tyske Salzgitter.

ThyssenKrupp har et forskjøvet regnskapsår, som avsluttes i september.

(©NTB)