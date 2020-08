Trump sier han er overrasket over Bidens visepresidentvalg

NTB utenriks

Tirsdag ble det klart at Biden velger Harris til sin visepresidentkandidat i høstens presidentvalg. Harris ble raskt en av favorittene til å bli Bidens makker etter at hennes egen valgkamp endte.

Da Trump holdt sin daglige pressekonferanse i Det hvite hus, sa han at Harris ikke hadde imponert ham i Demokratenes nominasjonskamp og at han derfor stusset over valget.

–Jeg var mer overrasket enn noe annet fordi hun gjorde det så dårlig, sa Trump.

Presidenten omtalte videre Harris som «den slemmeste, mest grusomme og respektløse av noen i Senatet» i prosessen med å godkjenne Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer i 2018.

