Passasjertog sporet av ved Stonehaven i Skottland

NTB utenriks

Ambulanser, ambulansehelikoptre og brannmannskaper rykket ut da passasjertoget sporet av i nærheten av Stonehaven onsdag.

Røyk steg opp fra ulykkesstedet. Førsteminister Nicola Sturgeon opplyste at hun hadde fått meldinger om alvorlige personskader.

Ifølge den skotske avisa The Press and Journal antas det at føreren av toget er omkommet. I tillegg fryktes det at én annen person er død. Disse opplysningene er foreløpig ikke bekreftet, og politiet har opplyst at de ikke kjenner til at noen mistet livet.

Styrtregn og flom

Et jordskred kan være årsaken til at toget sporet av, ifølge Press and Journal. Flere britiske medier skriver at det var tordenvær, styrtregn og flom i området i forkant av ulykken.

Uværet førte til forstyrrelser i togtrafikken over store deler av Skottland, ifølge BBC.

– Dette er en ekstremt alvorlig hendelse. Jeg har mottatt foreløpige rapporter fra Network Rail og redningstjenesten og blir holdt løpende oppdatert, tvitrer førsteminister Sturgeon.

Vanskelig tilgjengelig

Toget var på vei fra Dundee til Aberdeen da det sporet av i et skogsområde i et dalsøkk i 9.45-tida lokal tid onsdag. Ulykkesstedet ligger rundt 25 kilometer sør for Aberdeen.

Det er ikke kjent hvor mange som var om bord i togsettet da det sporet av. Sturgeon opplyser at ulykkesstedet var vanskelig tilgjengelig for nødetatene.

– Det er med sorg jeg har fått vite om den svært alvorlige hendelsen i Abberdeenshire. Mine tanker går til alle som er berørt, sier Storbritannias statsminister Boris Johnson i en uttalelse.

(©NTB)