Hellas har opplevd den hittil kraftigste smitteøkningen på ett døgn

Ifølge greske helsemyndigheter er det siden tirsdag også registrert ytterligere to koronarelaterte dødsfall, noe som betyr at i alt 216 mennesker er døde i landet etter å ha blitt smittet av viruset.

Hellas har greid seg relativt bra under pandemien. Landet gjennomførte en omfattende nedstenging fra midten av mars, men etter at landet åpnet opp for turister fra utlandet i juli, har smittetallene steget kraftigere enn før.

Den siste uken er antall pasienter som får intensivbehandling, nesten doblet, fra 13 i forrige uke til 24 onsdag.

Myndighetene mener smitteøkningen først og fremst skyldes at folk ikke holder nødvendig avstand i restauranter, barer og andre steder der mange mennesker er samlet.

Helseminister Vassilis Kikilias opplyser at gjennomsnittsalderen på dem som har fått påvist viruset i august, har falt til 36 år.

