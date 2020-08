Secret Service skjøt person utenfor Det hvite hus

NTB utenriks

Like etter at Trump hadde startet sin pressekonferanse om koronasituasjonen i USA, ble han avbrutt av Secret Service-agenter og ført ut av presserommet. Det hvite hus ble deretter stengt av.

Trump returnerte kort tid etter til presserommet og fortalte at det hadde vært en skyteepisode utenfor Det hvite hus, men at situasjonen var under kontroll.

– Politiet har skutt noen. Det ser ut til å være den mistenkte og den mistenkte er nå fraktet til sykehus, sa Trump. Han opplyste at personen som ble skutt, skal ha vært bevæpnet.

Presidenten hadde ingen detaljer om hvem som hadde blitt skutt eller foranledningen til episoden.

Trump fortalte at han ble tatt med til Det ovale kontor, og han lovpriser Secret Service-agentene for jobben de gjør.

Secret Service bekreftet senere på Twitter at skyteepisoden skjedde ved 17th Street og Pennsylvania Avenue nær Det hvite hus. Kilder i politiet sier til kanalen NBC News at det var en uniformert Secret Service-agent som skjøt den angivelig væpnede personen.

Det er ikke bekreftet hva trusselen var eller om mannen som ble skutt, var bevæpnet. Trump sier han ikke var klar over noen form for trussel

– Det er beklagelig at det slik verden er, men verden har alltid vært et farlig sted. Det er ikke noe unikt, sa Trump da han gjenopptok pressekonferansen.

