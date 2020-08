Biden skaper historie med valget av Kamala Harris

NTB utenriks

Harris ble raskt en av favorittene til å bli Bidens makker etter at hennes egen valgkamp endte. Hun er senator og kommer fra California.

– Jeg har den store ære å kunngjøre at jeg har valgt Kamala Harris – en fryktløs forkjemper for den lille mann – til min makker, sa Biden på valgkampkontoret sitt i Wilmington i Delaware tirsdag.

I sin første uttalelse etter utpekingen sier Harris at hun er beæret over å ha blitt valgt, og at Biden kan forene det amerikanske folk.

– Han har brukt hele sitt liv på å kjempe for oss, sa hun.

Hun og Biden kommer onsdag til å opptre sammen for første gang i Bidens hjemby Wilmington i Delaware onsdag ettermiddag, og de blir begge nominert på Demokratenes virtuelle landsmøte i Milwaukee neste uke.

Med utnevnelsen skaper Biden historie ved for første gang å sette en svart kvinne på stemmeseddelen til et av USAs to store partier. Harris' far er svart jamaicaner, mens moren er indisk.

Svartes viktige rolle

Med dette valget anerkjenner Biden også den viktige rollen som afroamerikanere spiller for Det demokratiske partiet og for Bidens muligheter til å slå president Donald Trump til høsten.

Før hun ble valgt til senator for California i 2016, var den 55 år gamle juristen justisminister i den store delstaten.

I Senatet har hun arbeidet for helsereform, forbud mot salg av angrepsvåpen og en progressiv skattereform. Hun utmerket seg også under riksretten mot Trump.

Selv presidentkandidat

Hun var selv presidentkandidat inntil hun måtte gi seg i desember, og hun ga da sin støtte til Biden.

Rundt 90 prosent av USAs svarte velgere stemmer på Demokratene, og de spilte en viktig rolle for at Biden kunne vinne nominasjonen. Som visepresident og nær forbundsfelle av USAs første svarte president er han populær blant afroamerikanerne.

Men svarte har ofte hatt lavt frammøte, og valget av Harris blir viktig for å trekke dem til valgurnene i november.

Indiske velgere

Hennes indiske bakgrunn kan også være viktig for Demokratene, siden indere er en av de største innvandrergruppene i USA. Mange av dem bor i Texas, der de jobber i store teknologifirmaer.

Biden lovte tidlig at han ville velge en kvinne til visepresidentkandidat.

Men han antydet også at han ville ha noen han følte seg på linje med politisk, og hans høye alder tatt i betraktning var det også klart at hans makker måtte være klar til å overta som president fra første stund om det skulle skje ham noe.

Innfrir på alle punkt

På begge disse punktene innfrir Harris. Hun regnes for å være politisk moderat, hun er ikke for gammel, og hun har solid erfaring fra politikken.

Ett negativt moment kan være at hun som statsadvokat i Alameda-fylket ved San Francisco og justisminister i California har stått bak kjennelser som kan ha gjort henne upopulær hos enkelte liberale og svarte som føler at hun ikke har vært helt med på notene i kampen mot den systemiske rasismen i USA.

Selv sier hun at hun alltid gikk inn for reform i kriminallovgivningen, og hun nektet å støtte Proposition 8 i California, som forbød homofile ekteskap, og som senere ble kjent ugyldig i Høyesterett.