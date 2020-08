USA provoserer Kina med ministerbesøk på Taiwan

NTB utenriks

Azars besøk bidrar trolig til å forsure forholdet mellom Washington og Beijing ytterligere. Etter at Donald Trump tok over i Det hvite hus er USAs forhold til Kina kraftig forverret, noe som har resultert i handelskrig, krangel om sikkerhetsspørsmål og anklager i forbindelse med koronaviruset.

Trump har gjentatte ganger omtalt koronaviruset som Kina-viruset og spekulert i om det er menneskeskapt, til tross for at eksperter har konkludert med at dette ikke er tilfelle.

Viruset ble først påvist i Kina, der i underkant av 85.000 har fått påvist smitte og drøyt 4.600 er døde.

I USA har til sammenligning 5,2 millioner fått påvist smitte og tallet på døde har passert 165.000.

Azar hyllet mandag Taiwans helsemyndigheter for deres innsats mot viruset, som til tross for landets 24 millioner innbyggere bare har kostet sju liv så langt.

– Taiwans håndtering av covid-19 har vært blant de mest vellykkede i verden. Det skyldes blant annet Taiwas åpne og demokratiske normer, sa Azar, i et åpenbart stikk til Beijing.

Kinesiske myndigheter har reagert sterkt på den amerikanske helseministerens besøk og kaller det en trussel mot «fred og stabilitet».

