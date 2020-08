Taliban lover snarlig forhandlingsstart

NTB utenriks

Et stormøte, en såkalt loya jirga, vedtok i helgen å etterkomme opprørernes krav og løslate 400 Taliban-fanger.

– Den afghanske regjeringen vil begynne løslatelsen av 400 Taliban-fanger i løpet av to dager, sier en talsmann for det nasjonale sikkerhetsrådet, Javid Faisal.

Rundt 150 av fangene er dømt til døden for angrep og terroraksjoner som har kostet et stort antall afghanere og utlendinger livet.

Blant dem er fem som knyttes til angrepet mot Intercontinental Hotel i Kabul i 2018 der rundt 40 mennesker ble drept, 14 av dem utlendinger, og der den norske forskeren Arne Strand ble skadd.

Innen en uke

Mandag opplyste Taliban at de er villige til å sette seg til forhandlingsbordet for å få slutt på den 30 år lange krigen i landet, «innen en uke» etter at fangene er løslatt.

– Vår holdning er klar. Dersom løslatelsene blir fullført er vi klare for afghanske fredssamtaler i løpet av en uke, sier talsmannen Suhail Shaheen.

Ifølge ham vil den første runden med fredssamtaler bli holdt i Doha i Qatar, der Taliban har et politisk representasjonskontor.

USA-avtale

Talibans forhandlingsdelegasjon vil følge Shaheen bli ledet av Abbas Stanekzai, som også ledet forhandlingene med USA. De resulterte i en avtale der Taliban gikk med på å innstille sine angrep mot amerikanske styrker i Afghanistan, mot at USA begynte tilbaketrekning fra landet.

Den afghanske regjeringen ble holdt utenfor disse forhandlingene, men opprørerne lovet i avtalen med USA å sette seg ved forhandlingsbordet med afghanske utsendinger dersom president Ashraf Ghani løslot 5.000 Taliban-fanger. Selv gikk de med på å løslate 1.000 afghanske soldater og politifolk som var krigsfanger hos dem.

