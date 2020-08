Rapport: Minst 97.000 barn i USA koronasmittet på to uker

NTB utenriks

Til sammen 338.000 barn og unge har vært smittet av koronavirus siden pandemien ble erklært, viser rapporten fra organisasjonene American Academy of Pediatrics og Children’s Hospital Association.

Det betyr at mer enn en firedel av de smittede barna ble smittet på bare to uker, skriver The New York Times.

Rapporten kommer samtidig som flere skoler åpner og smitten øker i deler av USA.

Sju av ti smittetilfeller var fra delstatene sør og vest i landet. Det er Missouri, Oklahoma, Alaska, Nevada, Idaho og Montana som har den høyeste andelen smittede barn, ifølge rapporten.

