Lukasjenko erklært som vinner av valget i Hviterussland

En statlig valgdagsmåling viste et tilsvarende resultat søndag kveld. Valget har foregått uten utenlandske observatører, og det er lite som tyder på at det har gått rettferdig for seg.

Natt til mandag ble det meldt om kaotiske scener i hovedstaden Minsk med demonstranter som ropte, bilhorn og sirener. Også i andre byer i Hviterussland ble det protestert mot valgresultatet.

Politiet skal ha gått hardhendt til verks mot demonstrantene, og menneskerettighetsorganisasjonen Spring 96 opplyser at en person har mistet livet og at 120 er pågrepet.

