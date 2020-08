Over 1.000 nye smittetilfeller i Tyskland

NTB utenriks

Lørdag registrerte helsemyndighetene 1.122 nye smittede. Før det nyeste utbruddet hadde Tyskland ikke registrert over 1.000 tilfeller på én dag siden 9. mai.

Til sammen er det registrert 215.336 koronatilfeller i Tyskland. Torsdag var det 1.045 nye tilfeller og fredag 1.147. Trenden har vært økende siden slutten av juli.

Tyskland har registrert 12,5 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene og er dermed et godt stykke unna grensa på 20 tilfeller som norske myndigheter har satt for å innføre reiseråd og karantenekrav.

