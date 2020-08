Tåregass mot demonstranter i Beirut

NTB utenriks

I den store folkemengden på Martyrplassen i Libanons hovedstad lørdag er det flere som vifter med løkker og krever at de ansvarlige straffes.

I utkanten av den store demonstrasjonen bruker sikkerhetsstyrker tåregass mot grupper av steinkastende demonstranter som forsøker å ta seg fram til nasjonalforsamlingen.

Libaneserne som i månedsvis har demonstrert mot korrupsjon og inkompetanse i landets ledelse, anklager de politiske lederne for å være ansvarlig for ulykken. 2.750 tonn farlig ammoniumnitrat som i over seks år hadde blitt uforsvarlig oppbevart i en lagerbygning i havna, gikk i lufta, tilsynelatende utløst av en brann.

6.000 skadde

Minst 158 mennesker har mistet livet, anslagsvis 6.000 er skadd og flere hundre tusen fikk hjemmene sine ødelagt i den voldsomme eksplosjonen i havnen tirsdag denne uken. Fortsatt leter redningsarbeidere i ruinene etter savnede. Minst 21 er savnet, opplyser helsedepartementet lørdag.

Demonstrasjonen lørdag er den første store siden katastrofen inntraff, og arrangørene planla å holde en symbolsk begravelse for de døde. Blant de viktigste emneknaggene som er brukt på sosiale medier for å mane til protest, er #Hengdem, og demonstranter satte opp symbolske galger på plassen allerede fredag.

På Martyrplassen var demonstrasjonen lørdag relativt fredelig, til tross for det fortvilte raseriet som mange har uttrykt mot myndighetene.

Steinkasting

– Etter at vi i tre dager har vasket, fjernet vrakrester og slikket våre sår, er det på tide å la vårt sinne eksplodere og straffe dem, sa den 28 år gamle aktivisten Fares Halabi til nyhetsbyrået AFP i forkant av protesten.

Da demonstrasjonen var i gang, begynte mindre grupper med unge menn å kaste stein mot sikkerhetsstyrkene.

De ble møtt med tåregass og forsøkte å klatre over sperringene over veien som leder til nasjonalforsamlingen. Demonstrantene satte senere fyr på en lastebil som var en del av veisperringen.

Flere advarsler

Hæren har kommet med en uttalelse der de minner demonstrantene på at de må opptre fredelig, holde seg unna stengte veier og unngå å angripe privat eller offentlig eiendom. Libanesisk politi ber også demonstrantene om å opptre «sivilisert og langt fra voldelig».

Regjeringen har lovet rask gransking av ulykken. Men befolkningens tillit til den er på et lavmål, og få tror at en regjeringsoppnevnt granskingskommisjon skal finne de virkelig skyldige.

Dokumenter viser at myndighetene visste om de farlige kjemikaliene og ble advart en rekke ganger, og at grunnleggende sikkerhetstiltak jevnlig ble brutt.

(©NTB)