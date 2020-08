Minst 17 omkom da indisk fly ble revet i to under krasjlanding

NTB utenriks

Bilder delt i sosiale medier viser dramatiske scener rundt vraket som raste utfor rullebanen og ned en 10 meter lang skråning der det ble revet i to. Til alt hell begynte ikke vraket å brenne og mange av passasjerene greide å ta seg ut ved egen hjelp.

Ulykken skjedde på Kozhikode internasjonale flyplass, rundt 30 kilometer utenfor byen Kozhikode, tidligere kjent som Calicut, i Kerala-provinsen lengst sør i India.

En talsmann for det indiske direktoratet for sivil luftfart, Rajiv Jain, opplyser at flight 1344 kom fra Dubai.

Flyselskapet opplyser at det var 184 passasjerer, blant dem ti spedbarn, samt en besetning på sju om bord.

Minst 17 mennesker er bekreftet omkommet i ulykken, ifølge lokale helsemyndigheter. Blant de døde er ifølge politiet flykapteinen og annenflygeren. Over 120 ble skadd, og tilstanden for rundt 15 av dem betegnes som kritisk.

Passasjerene var ifølge avisa India Today hentet hjem fra De forente arabiske emirater med bistand fra myndighetene som følge av koronapandemien.

Kilder ved flyplassen opplyser til avisen The Hindu at ulykken skjedde i 20.15-tida lokal tid og at kraftig regn gjorde landingsforholdene vanskelige.