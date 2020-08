NTB utenriks

Til sammen ble det dette kvartalet eksportert varer for 83,8 milliarder euro, opplyste franske tollmyndigheter fredag.

Dette var 28,9 prosent lavere enn i foregående kvartal. Sammenlignet med andre kvartal i fjor var nedgangen på hele 34,6 prosent.

Også importen falt, men ikke like kraftig. Nedgangen her var på 20,7 prosent fra foregående kvartal, noe som betyr at det franske handelsunderskuddet økte.

