Fly med over 180 passasjerer har krasjlandet i India

NTB utenriks

Bilder delt i sosiale medier viser dramatiske scener og et fly som er delt i to, tilsynelatende etter å ha havnet utenfor rullebanen på Kozhikode International Airport, rundt 30 kilometer utenfor byen Kozhikode i Kerala-provinsen.

Ifølge en journalist i den indiske TV-kanalen Malayalam var det 191 passasjerer om bord i flyet, mens andre lokale journalister melder at det var minst 180 passasjerer om bord.

Det indiske direktoratet for sivil luftfart bekrefter at flight 1344 tilhører Air India Express, kom fra Dubai i De forente arabiske emirater og krasjlandet i Kozhikode.

Ifølge ubekreftede meldinger fra lokale medier er seks mennesker bekreftet omkommet i ulykken, blant dem flykapteinen.

Kilder ved flyplassen opplyser til avisen The Hindu at ulykken skjedde i 20.15-tida lokal tid og at kraftig regn gjorde forholdene vanskelige.

Ifølge den indiske avisen slapp mange av passasjerene mirakuløst uskadd fra ulykken.

Kozhikode har rundt en halv million innbyggere og var tidligere kjent som Calicut.