Afghansk stormøte skal vurdere løslatelse av Taliban-fanger

NTB utenriks

Taliban krever løslatelse av flere fanger for å starte fredsforhandlinger med Afghanistans regjering.

Afghanske myndigheter har allerede frigitt nesten 5.000 fengslede Taliban-medlemmer. Striden nå dreier seg om rundt 400, hvorav mange er dømt for alvorlige forbrytelser.

Blant disse er personer som knyttes til et angrep mot et hotell i Kabul i 2018 der 40 mennesker ble drept, ifølge AFP.

Et afghansk stammeråd med flere tusen medlemmer møtes fredag i Kabul for å vurdere saken. USAs utenriksminister Mike Pompeo sier i en uttalelse at fangeløslatelsene vil lede fram mot en fredsavtale.

