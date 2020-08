Trump mener egne koronapåstander er «perfekte»

NTB utenriks

De to nettkjempene tok ned innleggene fordi de anser dem for å være feilinformasjon.

Det er første gang Facebook har fjernet et filmklipp fra presidentens konto for brudd på deres innholdsregler.

I innlegget som ble fjernet onsdag, var det et utdrag fra et intervju Trump gjorde med Fox News der han sa at barn er «nesten immune» mot covid-19.

– Påstanden bryter med vår politikk om spredning av skadelig feilinformasjon om covid-19, sier en talsperson for Facebook til AFP.

– Perfekt uttalelse

Twitter opplyser at de midlertidig blokkerte Trumps offisielle valgkampkonto på grunn av en melding som inneholdt den samme videoen, der Trump forsvarer å gjenåpne amerikanske skoler i september.

Barn er ikke immune mot koronaviruset, selv om de har langt lavere risiko for å bli alvorlig syk av covid-19, og dødsfall er ekstremt sjeldne.

Torsdag forsvarte presidenten påstanden som fikk Twitter og Facebook til å reagere.

– Det var en perfekt uttalelse, en uttalelse om unge. Alle leger sier det jeg sier. Ikke alle, tipper jeg. Det finnes noen som ikke gjør det, sier Trump til den konservative radioverten Geraldo Rivera.

Trump lener seg tungt på Twitter og Facebook, der han har enorme antall følgere. Presidenten hevder likevel at han utsettes for sensur.

Trump og flere av hans meningsfeller har også tidligere anklaget IT-gigantene for å ha en politisk slagside.

Lot misvisende Trump-reklame stå

Facebook kunngjorde i juni at de ville begynne å merke, men ikke fjerne «nyhetsverdige» innlegg fra politikere som bryter retningslinjene.

Selskapet har imidlertid blitt skarpt kritisert for å ikke slå hardt nok ned på feilinformasjon på plattformen.

I juni begynte Trumps valgkampapparat å spre annonser på Facebook der det ble hevdet at Demokratenes presidentkandidat Joe Biden ville ta finansieringen fra politiet i USA. Fem forskjellige institusjoner som sjekker fakta, PolitiFact, CheckYourFact, AP, FactCheck.org og the Dispatch, konstaterte at det ikke stemmer, ifølge Washington Post.

Alle de fem er del av Facebooks nettverk for å slå ned på feilinformasjon. Annonsene er imidlertid ikke blitt merket og faktasjekkernes konklusjoner er ikke delt med Facebooks brukere, skriver avisen.

Facebook fritar politikere fra selskapets regler mot misvisende annonser. Selskapet tillater ikke andre annonsører å fremme usanne påstander og fjerner i slike tilfeller annonsene.

Vist millioner av ganger

Trump-kampanjens reklame med varianter av den uriktige påstanden, er siden blitt vist på Facebook 22,5 millioner ganger i mer enn 1.400 forskjellige annonser. Selskapet har fått betalt mellom 350.000 og 553.000 dollar for annonsene, ifølge Washington Posts analyse.

