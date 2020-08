Brasil kutter den allerede rekordlave styringsrenta

NTB utenriks

Hensikten er å hjelpe landets økonomi med å komme seg på fote igjen midt i koronapandemien.

Etter kuttet er styringsrenta Selic nede på to prosent. Banken åpnet også for nok et «lite» kutt. Siden juni 2019, da renta var 6,5 prosent, har den blitt kuttet jevnlig.

Verdensbanken har tidligere varslet at Brasils økonomi vil krympe med 8 prosent i 2020 på grunn av virusutbruddet, noe som også vil være ny rekord for Latin-Amerikas største økonomi.

Brasil er verdens nest hardest rammede land av koronaviruset, etter USA, med 97.288 registrerte dødsfall og drøye 2,85 millioner smittetilfeller.

Samtidig er det en utbredt oppfatning at landet har gjennomført lite testing og at de reelle tallene trolig er langt høyere.

(©NTB)