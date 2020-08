NTB utenriks

Libanons forsvarsråd kom med katastrofeerklæring for Beirut og anbefalte unntakstilstanden etter et krisemøte innkalt av president Michel Aoun.

Ifølge libanesiske OTV er arbeidet allerede i gang med å forberede det eksplosjonsrammede havneområdet på økt import- og eksportaktivitet de neste ukene. Flere land har varslet at de vil gi bistand og hjelp til Libanon.

Forsvarsrådet har anbefalt at Libanons forsvar får ansvaret for sikkerheten i Beirut under unntakstilstanden.

(©NTB)