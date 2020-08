Libanons statsminister ber om hjelp

NTB utenriks

– Vi er vitne til en ekte katastrofe, sa Diab i en kort, TV-sendt tale dagen etter at hovedstaden Beirut ble rystet av en enorm eksplosjon.

Over 100 mennesker har mistet livet, og tusenvis er såret. Diab gjentar at de som er ansvarlig for eksplosjonen, skal stilles til ansvar. Han kommenterte ikke årsaken, men myndighetene har bekreftet at det var 2.750 tonn lagret ammoniumnitrat som gikk i lufta.

Røyk steg fortsatt opp fra den gruslagte havna onsdag morgen. Vrakdeler og ødelagte biler lå strødd i flere store sentrumsgater, og bygningsfasader er sprengt i stykker.

