Libanons president bekrefter ammoniumnitrat-eksplosjoner

NTB utenriks

Tidligere opplyste kona til en høytstående tjenestemann med kjennskap til lageret der eksplosjonen oppsto, at det inneholdt store mengder ammoniumnitrat som for ble losset fra et synkende skip i 2012.

Ammoniumnitrat brukes i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff og er svært ustabilt i høye temperaturer og fuktighet.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters betegner Aoun det som «uakseptabelt» at det ikke var strengere sikkerhetstiltak ved lageret, og han lover at de ansvarlige vil bli straffet «så hardt som mulig».

