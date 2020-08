Franske etterretningsagenter siktet for å ha planlagt drap

NTB utenriks

Agentene jobber for utenlandsetterretningen DGSE, som tilsvarer amerikanske CIA. Her i Norge er den franske etaten kanskje best kjent fra TV-serien «Le Bureau».

Statsadvokaten i Paris opplyser at de to ble oppdaget av politiet i en stjålet bil med falske skilter 24. juli. I kjøretøyet ble det funnet kniver og en bag med et håndvåpen og tolv patroner.

Siktelsen mot de to er foreløpig, og motivet for de angivelige drapsplanene er ikke kjent.

En tredje DGSE-agent ble pågrepet 31. juli, foreløpig siktet for å ha medvirket til drapsforsøk, som del av en organisert gruppe. Blir de tre dømt, risikerer alle opptil ti års fengsel.

