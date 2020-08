Biden reiser ikke til Demokratenes landsmøte

NTB utenriks

Det får AP opplyst av en kilde i partiet. 77-åringen fører en meget tilbaketrukket valgkamp, stort sett fra sitt hjem i Delaware, på grunn av smittesituasjonen.

Landsmøtet er allerede blitt utsatt på grunn av smittebildet i USA. Det skulle etter planen ha vært avholdt i Milwaukee i delstaten Wisconsin i midten av juli, men skal nå i stedet avvikles fra 17. august.

New York Times melder onsdag at møtet vil bli avholdt som et nettmøte – ingen kommer til å reise til Milwaukee for å delta fysisk, ifølge partikilder.

De eneste som kommer til å stå på talerstolen, blir representantene fra Wisconsin.

På landsmøtet avgjør nærmere 4.000 delegater formelt hvem som skal bli Demokratenes presidentkandidat i valget i november. Det er avklart på forhånd at Biden blir utpekt, og han kommer til å akseptere nominasjonen hjemme i Delaware, meldes det onsdag.

