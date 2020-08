Australia: Ny smitterekord i Victoria

NTB utenriks

Samtidig er det registrert 15 nye koronarelaterte dødsfall, melder den australske kringkasteren ABC.

Mange forretninger i delstaten, som omfatter storbyen Melbourne, må stenge fra midnatt tirsdag. Om lag 250.000 blir bedt om å holde seg hjemme fra jobb.

Det er i delstaten blitt innført portforbud og streng bøtelegging av folk som bryter påbudet om selvisolering etter positiv koronatest.

Som følge av den økende smitten i Victoria og flere tilfeller i New South Wales har myndighetene i delstaten Queensland besluttet å stenge grensa til begge delstater, i tillegg til hovedstadsterritoriet. For New South Wales og hovedstadsterritoriet stenges grensa fra klokka 1 lørdag, skriver ABC.

